Voormalige JPL-goalgetter meteen van goudwaarde voor zijn nieuw team: "This guy is pretty good"

"This guy is pretty good", luidt het X-account van FC Cincinnati. De nieuwe club van Kevin Denkey lijkt helemaal in de ban van de ex-spits van Cercle Brugge. Met drie doelpunten in zijn eerste drie matchen heeft de Togolees de start van zijn Amerikaans avontuur allerminst gemist.

Drie wedstrijden, driemaal in de basis en drie goals. Dat Kevin Denkey garant stond voor doelpunten wisten we in België al. De Togolees verliet deze winter Jan Breydel met 66 doelpunten in 152 voor De Vereniging.

Dure vogel

Met een aankoopprijs van 16,5 miljoen euro was Denkey de duurste aankoop in de MLS. Althans, wanneer hij er arriveerde toch, want inmiddels is de Ivoriaanse Emmanuel Latte Lath de duurste Amerikaanse aankoop met zo'n 21,5 miljoen naar Atlanta FC.

Het hoge prijskaartje van Denkey bracht uiteraard heel wat verwachtingen met zich mee: "Maar daar ben ik klaar voor", zei hij daarover in de lokale media. "Toen ik dit project zag, wist ik dat het iets voor mij was."

Bekerheld

De druk en verwachtingen lijken hem voorlopig niet al te veel windeieren te hebben gelegd. Op zijn debuut in de CONCACAF was Denkey meteen goed voor de 1-2 in een wedstrijd die ze uiteindelijk met 1-4 wonnen van het Hondurese Motagua.

Enkele dagen later won Cincinnati verrassend tegen de New York Red Bulls met 1-0, met een doelpunt dat gescoord werd door jawel...Kevin Denkey. De Togolees was meteen 'Man van de Match'.

En donderdagavond stond de terugwedstrijd in de continentale beker op het menu. Denkey trapte in die match de 1-1 tegen de touwen en dat was ook de eindstand. Denkey en Cincinnati bekeren dus verder in Amerika.