Zoon van JPL-icoon positief over degradatiestrijd in Challenger Pro League: "We zijn technisch de meest verfijnde ploeg van de reeks"

Er valt opeens heel wat druk van de schouders van de Anderlecht-jonkies. Dankzij de hervorming van het competitieformat zijn de RSCA Futures nu al zeker van het behoud. Maar daarmee houdt het seizoen natuurlijk niet op: "Wij willen het behoud sowieso ook sportief afdwingen."

Een opvallende naam in de achterlinie van de RSCA-Futures. Na het vertrek van Amando Lapage naar Westerlo, moest er iemand nieuw opstaan om zijn rol in te vullen. Kaïs Barry lijkt die vervanger te zijn geworden, en doet het voorlopig niet slecht voor de paars-witte jonkies.

Opvallend: Barry is de zoon van voormalig Lokeren-doelman Barry Copa. Copa is een ware cultheld in de Jupiler Pro League en is een voorbeeld voor zijn zoon. "Ik droom ervan om in zijn voetsporen te treden, maar dan niet als doelman. Uiteraard wou ik net als mijn papa ook doelman worden, maar hij heeft daar een stokje voorgestoken", vertelt Barry aan Het Nieuwsblad.

Behoud afdwingen

Wanneer Barry werd gevraagd naar zijn mening over het nieuwe competitieformat, viel de jonge verdediger uit de lucht: “Blijft Jong Genk in de Challenger Pro League? Goh, ik focus gewoon op mijn prestaties bij RSCA Futures”, aldus Barry.

“Wij willen het behoud sowieso ook sportief afdwingen. We staan nu elfde, maar tellen slechts vier punten minder dan Club Luik, dat achtste staat en al één wedstrijd meer afwerkte. Zaterdag krijgen we hen op bezoek. We weten dus wat ons te doen staat."

Technisch meest verfijnde

Wanneer Het Nieuwsblad Barry vroeg naar wat hij van de verhuis vroeg naar het veld van Deinze, antwoordde hij positief: "We spelen er in een mooi stadion op een perfecte grasmat. Dat komt ons voetbal ten goede. Volgens mij zijn we technisch de meest verfijnde ploeg van de reeks."

"Met Club Luik krijgen we zaterdag een ploeg met veel duelkracht tegenover ons. Nu goed, we zijn intussen wel gewapend voor die speelstijl. We combineren graag, maar dat betekent niet dat we ons voetje terugtrekken", sluit de verdediger strijdlustig af.