Club Brugge onder grote druk dit weekend en de reden is duidelijk: bestuur heeft Hayen een boodschap meegegeven

Club Brugge staat op een cruciaal moment in het seizoen. De bekerfinale en de Europese prestaties zijn mooi meegenomen, maar de prioriteit blijft de landstitel.

Kampioen worden is geen luxe voor blauw-zwart, maar een noodzaak. De Jupiler Pro League vormt de kern van het project, en zonder de inkomsten van de Champions League komt het businessmodel onder druk te staan.

De trip naar AA Gent is daardoor veel meer dan zomaar een wedstrijd. De voorbije maanden waren er genoeg duels tegen teams uit de middenmoot, maar nu staat Club voor een absolute sleutelmatch. Op drie speeldagen van het einde kan een misstap grote gevolgen hebben. De druk neemt toe, en dat is te merken binnen de club.

De teleurstelling na Standard zat diep, weet HLN. Bart Verhaeghe uitte zijn frustraties openlijk, terwijl spelers als Maxim De Cuyper na de wedstrijd zichtbaar ontgoocheld waren. De kritiek op scheidsrechter Lawrence Visser was slechts een symptoom van een club die weet wat er op het spel staat.

Binnen de club merk je dat de spanning stijgt. Kleine signalen verraden hoezeer deze fase van het seizoen leeft. Club Brugge heeft echter ervaring met deze situaties. Het is een team dat weet hoe het met druk moet omgaan en dat in het verleden vaak net op zulke momenten zijn beste voetbal speelde.

Toch hangt alles af van wat er in Gent gebeurt. Een overwinning kan de rust herstellen en vertrouwen geven voor de eindfase van de competitie. Maar bij nieuw puntenverlies zou de nervositeit alleen maar toenemen, en dat kan voor een kettingreactie zorgen.

De lat ligt altijd hoog bij Club Brugge. Dat is een van de redenen waarom de club zo succesvol is, maar het betekent ook dat er weinig marge voor fouten is. De ‘Slag om Vlaanderen’ is niet alleen een prestigeduel, maar een wedstrijd die het verdere verloop van het seizoen kan bepalen.