'Kleinere' club juicht na competitiehervorming: "Gezond verstand zegeviert, nu kunnen we bouwen"

OH Leuven is tevreden met de hervorming van de Belgische competitie vanaf het seizoen 2026-2027. De Jupiler Pro League keert terug naar een format met 18 ploegen en zonder play-offs, een beslissing die volgens CEO Frédéric Van den Steen de juiste is.

Bij OH Leuven zijn ze blij dat er weer een 'normaal' format zal gespeeld worden. “We zijn als club heel blij dat het gezond verstand zegeviert,” reageert Van den Steen op de clubwebsite. “Het was een lang en moeizaam proces, maar nu kunnen we ons opnieuw focussen op de belangrijke zaken.” Hoewel OH Leuven aanvankelijk niet vroeg om minder wedstrijden, heeft de club zich solidair opgesteld tegenover de andere teams. Uiteindelijk stemde OHL resoluut voor dit format. “Van alle voorstellen die op tafel lagen, was dit voor ons de beste optie", aldus de CEO. “Dit laat ons toe om de club toekomstgericht verder uit te bouwen.” Volgens Van den Steen is dit een goed compromis voor de hele competitie. “Nu kunnen we verder werken aan de lange termijn, zonder steeds te moeten afwachten welke formatwijzigingen er nog komen.” De Leuvense club kijkt dan ook met vertrouwen vooruit. “We gaan dit met volle overgave doen, samen met onze staff, spelers, medewerkers, jeugd, fans, sponsors, de stad Leuven en alle belanghebbenden", besluit Van den Steen.