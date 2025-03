🎥 Stilaan een optie voor Rode Duivels? Belg maakt andermaal indruk, zijn ploeg neemt verregaande beslissing

Alexis Saelemaekers gaat volgend seizoen opnieuw bij AC Milan voetballen. De laatste tegenkanting tegen de terugkeer van de flankspeler is in de kiem gesmoord. Week na week blijft hij het dan ook goed doen bij AS Roma.

We schreven eerder al dat Sergio Conceiçao een grote fan is van Alexis Saelemaekers. De coach van AC Milan foeterde eerder al publiekelijk dat hij niet kan begrijpen dat zo'n speler verhuurd werd.

Conceiçao stelde intern dan ook al zijn veto tegen een definitieve transfer van Saelemaekers. De Portugees wil onze landgenoot volgend seizoen in zijn kern. Ondertussen is duidelijk dat hij volgend seizoen wel degelijk opnieuw bij Milan zal voetballen.

Saelemaekers opnieuw de held

Dit weekend was Saelemaekers opnieuw van grote waarde voor AS Roma. De Romeinen hebben met 2-1 gewonnen van Como. De wedstrijd leek echter niet goed te beginnen, want bij de rust was het nog 0-1 voor de bezoekers dankzij Lucas Da Cunha.

🎥⚽️| Alexis Saelemaekers GOAL 🆚 Como



Scoring in his second straight game, this time off the bench 🤷🏻‍♂️#RomaComopic.twitter.com/PKMkMvlPkU — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) March 2, 2025

Maar de Romeinen kwamen terug op het uur dankzij hun man in vorm en dat is dus een zekere Alexis Saelemaekers. Na een eerste controle om zijn tegenstander te passeren, verraste de voormalige Anderlecht-speler Jean Butez (verkozen boven Pep Reina) en maakte gelijk met hulp van de lat.

De Belg blijft zo op de deur van de Rode Duivels kloppen. Rudi Garcia moet hem zeker in het achterhoofd houden, ook al werd hij al sinds november 2023 niet meer opgeroepen. Met zes doelpunten en drie assists is hij van groot belang in de Serie A.