Analist vreest dat nieuwe competitieformat groot nadeel met zich mee zal brengen: "Geen zin om over drie jaar te klagen"

Het blijft spannend op alle fronten in de Jupiler Pro League, en dat op twee wedstrijden van het einde van de reguliere competitie. Al jaren staat ons land erom bekend voor spanning tot de laatste speeldag te zorgen, alleen wordt er gevreesd dat dit zou verdwijnen met het nieuwe competitieformat.

Het was een speciale speeldag in de Jupiler Pro League. Van alle teams in de top 3 konden enkel de twee Brusselse ploegen, Anderlecht en Union, winnen.

Alles beslist

"Het einde van dit seizoen belooft spannend te worden", vertelt ex-Rode Duivel Philippe Albert in Le Soir. "Zowel de titelstrijd als de strijd om top 3 worden nipt. Anderlecht zou wel eens de play-off voor Europa moeten spelen tegen Charleroi of Standard, moesten ze de bekerfinale verliezen."

"Bij een klassiek kampioenschap was dat allemaal al beslist, zeker wat degradatie betreft", voegt de voormalige verdediger van onder andere Anderlecht toe. "Nu ontloopt STVV wellicht de degradatie met een 6 op 6."

Kampioen in maart

Albert waarschuwt voor het effect dat het nieuwe competitieformat, met een klassieke competitie met 18 clubs, met zich kan meebrengen. "Als alles in februari of maart gezegd is, heeft het geen zin meer om over twee of drie jaar te klagen."

"Ik heb dat meegemaakt in 92-93, toen we met Anderlecht op vijf wedstrijden van het einde kampioen werden", getuigt Albert. "We eindigden in een slappe bui, tot het punt dat we in de halve finale van de beker tegen de Zebra's compleet werden uitgeschakeld..."