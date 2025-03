'Na AC Milan drukt ook Arsenal het gaspedaal in voor Maxim De Cuyper, maar Engelsen gaan op volledig andere wijze achter Rode Duivel aan'

Maxim De Cuyper gaat deze zomer een transfer maken. AC Milan meldde zich al bij Club Brugge en ondertussen heeft ook Arsenal FC een plan van aanpak klaar. Al gaan de Engelsen helemaal anders te werk.

We schreven eerder al dat AC Milan concrete interesse heeft in Maxim De Cuyper. I Rossoneri zijn de gesprekken met Club Brugge al opgestart en hopen de concurrentie op die manier voor te zijn.

Al is dat gemakkelijker geschreven dan gedaan. De Engelse media melden dat ook Arsenal FC een versnelling hoger is geschakeld in de strijd om de vleugelverdediger.

Hoe wil Arsenal FC Maxim De Cuyper overtuigen?

Al is de aanpak van The Gunners anders. Arsenal heeft een onderhoud gepland met (de entourage van) De Cuyper zelf. Is de Rode Duivel geïnteresseerd in een verhuis naar Londen? Dan gaan de roodhemden ook effectief met Club Brugge praten.

De Cuyper heeft een contract tot medio 2028 in het Jan Breydelstadion. Met andere woorden: Club Brugge is op de hoogte van de (informele) gesprekken tussen de speler en Arsenal.

Transfersom

Transfermarkt schat de marktwaarde van De Cuyper op twaalf miljoen euro. Het is echter nu al duidelijk dat de effectieve transfersom van de vleugelverdediger een pak hoger zal liggen.