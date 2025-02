Is dit dé concrete interesse? 'Europese topclub meldt zich bij Club Brugge voor Maxim De Cuyper'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maxim De Cuyper is gegeerd wild bij de Europese topclubs. De flankverdediger kon al rekenen op concrete interesse van enkele Europese topclubs. En daar mag er eentje bijgeteld worden.

Fenerbahçe SK, Galatasaray SK, PSG, Arsenal FC, Chelsea FC,… De Europese topclub staan in de rij voor Maxim De Cuyper. Meer zelfs: Club Brugge ontving al enkele concrete aanbiedingen voor de flankverdediger.

Het standpunt van blauw-zwart én van de Rode Duivel is duidelijk. De Cuyper wil een transfer maken, maar niet midden in een seizoen. Een zomertransfer is aan de orde… als het juiste bedrag op tafel komt.

Die onderhandelingen zullen overigens sneller dan verwacht starten. De Italiaanse media dat AC Milan zich eveneens heeft gemeld in het Jan Breydeldstadion. En I Rossoneri laten er geen gras over groeien.

Milan ziet in De Cuyper een perfect alternatief voor Theo Hernandez. De Fransman heeft een contract tot medio 2026 in San Siro en zal komende zomer zo goed als zeker verkocht worden.

Kan AC Milan Club Brugge én Maxim De Cuyper overtuigen?

Een deel van die transfersom wil Milan dan ook gebruiken om De Cuyper naar Milaan te halen. Transfermarkt schat de marktwaarde van de Rode Duivel op twaalf miljoen euro. Al zal een transfersom een pak hoger moeten liggen.