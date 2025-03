Ongezien: Rode Duivel breekt record van andere Belg in LaLiga

Hij heeft geschiedenis geschreven in de Liga en heeft de grootste clubs doen beven. Dodi Lukebakio staat volop in de schijnwerpers en lijkt voorlopig niet af te stoppen.

Dodi Lukebakio, de Belgische vleugelspeler van FC Sevilla, heeft zojuist een nieuw hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van het Belgische voetbal in Spanje. Zaterdagavond, tijdens de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Sevilla, liet Lukebakio opnieuw zijn talent zien door in de 81e minuut de gelijkmaker te scoren, waardoor zijn team een kostbaar punt buitenshuis kon pakken.

Ook Dodi Lukebakio liet het net trillen. En hoe! De Rode Duivel speelde opnieuw op topniveau en scoorde met een prachtig afstandsschot, dankzij een assist van Stanis Idumbo.

¡QUÉ GOLAZO DE DODI LUKEBAKIO PARA EL EMPATE!

¡QUÉ PASE DE STANIS IDUMBO MUZAMBO 🇧🇪🇨🇩🇫🇷(2005)!

📽️ @GoalsXtra pic.com/57ZoaV4qIw — Football Report (@FootballReprt) 1 maart 2025

Het was meteen de elfde goal van het seizoen voor Lukebakio in La Liga en het leverde zijn team het vierde gelijkspel op in zes wedstrijden. Sevilla heeft moeite om zich te onderscheiden in het klassement, maar staat nog niet eens zover van een Europees ticket.

Elf doelpunten voor Sevilla

Elf doelpunten in één seizoen? Dat is een Belgisch record in LaLiga. Een record dat lange tijd in handen was van zijn ploeggenoot in het nationale elftal, Yannick Carrasco. Met 11 doelpunten in LaLiga dit seizoen overtreft hij het vorige record van Carrasco, die in het seizoen 2016-2017 met Atletico Madrid tien doelpunten maakte.

En die goals worden niet tegen de zwakkere teams in de competitie gemaakt: Lukebakio heeft gescoord tegen Real Madrid, Atletico Madrid, Real Betis en Villarreal onder meer. Sinds zijn komst in de Liga heeft Lukebakio voortdurend vooruitgang geboekt en zich bewezen als een van de sleutelspelers van zijn team.