Vincent Mannaert kristalhelder over Rode Duivels: "Enkel met hen verder"

Chemsdine Talbi heeft de knoop doorgehakt en kiest voor Marokko. Alweer een domper voor Rudi Garcia en Vincent Mannaert, want voor de zoveelste keer kiest een toptalent voor een ander land en nationale ploeg dan de Rode Duivels.

Vincent Mannaert heeft dat ondertussen bevestigd en heeft ook meteen een boodschap voor de andere spelers die mogelijk nog twijfelen. "Voor diegenen die twijfelen, zou ik het advies willen geven om keuzes te maken."

"Ze staan nog aan het begin van hun carrière, dus het zal nog moeten blijken of ze de verwachtingen kunnen inlossen. We moeten hun keuze respecteren, maar vooral leren uit hun ontgoochelingen", aldus Vincent Mannaert bij Sporza.

Spelers in kaart brengen

"Langs de ene kant is het belangrijk dat we alle spelers in kaart brengen en houden, en contact houden met zij die kunnen kiezen voor een ander land. Maar voor we ze selecteren moeten ze duidelijk maken of ze voor België willen kiezen."



"Ze zijn hier geboren en hebben hun opleiding hier in België genoten, waar clubs veel tijd en energie in hebben gestopt."

"En als ze dan op een bepaald moment niet in staat blijken om de keuze te maken voor België, is dat hun recht, maar dan gaan we verder met spelers die dat wel willen doen."