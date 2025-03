Vincent Mannaert bevestigt slecht nieuws en komt met ferm advies voor jonge twijfelaars

Chemsdine Talbi heeft de knoop doorgehakt en kiest voor Marokko. Alweer een domper voor Rudi Garcia en Vincent Mannaert, want voor de zoveelste keer kiest een toptalent voor een ander land en nationale ploeg dan de Rode Duivels.

Begin vorige week werd duidelijk dat Konstantinos Karetsas voor Griekenland koos, enkele dagen later is er ook slecht nieuws vanuit Brugge. Chemsdine Talbi heeft namelijk de keuze gemaakt om voor Marokko uit te gaan komen.

Talbi kiest voor Marokko

De winger van Club Brugge is misschien wel de revelatie van het seizoen en dus is het een nieuwe domper voor de Rode Duivels. Het 19-jarige goudhaantje van blauw-zwart is niet meer te overtuigen, zo blijkt.

Vincent Mannaert heeft dat ondertussen bevestigd en heeft ook meteen een boodschap voor de andere spelers die mogelijk nog twijfelen. "Voor diegenen die twijfelen, zou ik het advies willen geven om keuzes te maken", klinkt het bij Sporza.

Voldoende talent

"Ik probeer mijn job te doen en duidelijke lijnen trekken in overleg met de beleidsbepalers van de KBVB. En we willen het maximale talent aan België koppelen, maar we vragen duidelijk of ze al dan niet kiezen voor België. Als dat niet het geval is, dan kiezen we voor zij die dat wel doen."



"Er is voldoende talent in België dat voor België wil kiezen en geen compromissen wil maken. Daar gaan we vol voor."