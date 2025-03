Zo kan de Champions Play-Off er dit seizoen bij de start uitzien: "Omgekeerde situatie" en "Ze kunnen lekker gaan jagen"

Union SG leek na een matige start van het seizoen niet mee te spreken in het titeldebat. In de laatste rechte lijn van de reguliere competitie hebben de Brusselaars KRC Genk en Club Brugge in het vizier. Marc Degryse ziet de geelhemden zelfs als één van de titelfavorieten.

1. KRC Genk - 62 punten

2. Club Brugge - 53 punten

3. Union SG - 52 punten KRC Genk en Union SG spelen op de laatste speeldag nog tegen elkaar. Stel je maar eens voor dat Les Unionistes winnen in Limburg en De Smurfen op die manier van een uppercut voorzien. Onder voorbehoud komen we op onderstaande stand uit om de Champions Play-Off te starten. 1. KRC Genk - 33 punten

2. Club Brugge - 30 punten

3. Union SG - 29 punten "Stel je maar eens voor dat Union op de slotspeeldag wint van Genk", volgt ook Marc Degryse in Het Laatste Nieuws onze gedachtegang. "Dan komen Les Unionistes in een situatie terecht die omgekeerd is aan die van vorig jaar." Union begon vorig seizoen als leider aan de Champions Play-Off, maar zakte als een kaartenhuisje in elkaar. "Dit seizoen kunnen ze lekker gaan jagen", grijnst Degryse. "Ik wil hen overigens feliciteren met de manier waarop hun titelambities worden uitgesproken. Dat hoor ik graag."