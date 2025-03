Moeten de alarmbellen afgaan? Cercle-kapitein Somers "heeft het gehad" en ambieert vertrek

Thibo Somers is de kapitein en ook sterkhouder bij Cercle Brugge, maar is niet meer helemaal tevreden met wat er allemaal gebeurt. Dat heeft hij ook intern al aangekaart.

Tegen Antwerp stond Thibo Somers opnieuw in de spits samen met Alan Minda, een week geleden tegen KV Kortrijk stond hij op het middenveld. Thuis tegen Standard stond de kapitein dan weer op de rechterflank.

"Het was weer een andere taak en die probeer je zo goed mogelijk uit te voeren. Maar het was dus opnieuw een andere positie, op den duur heb ik het daar ook wel een beetje mee gehad", hield Somers zich niet in.

"Ik vlieg de hele tijd van links naar rechts. Voor een stuk is dat wel een beetje ondankbaar. De afgelopen seizoenen stond ik vaak op één positie. Nu wordt er zoveel geroteerd dat het ambetant is dat ik niet kan groeien op één positie."

Wil Somers vertrekken bij Cercle Brugge?

"Ik heb daar al mensen over aangesproken, maar er zijn ook veel omstandigheden waar rekening mee moet worden gehouden", ging Somers verder. Hij lijkt dan ook te denken aan een mogelijk vertrek.

"Als speler moet je altijd ambities hebben. Als je geen ambitie toont, dan heb je een verkeerde ingesteldheid. Het is niet dat ik ongelukkig ben bij Cercle, totaal niet, maar als speler wil je altijd zo hoog mogelijk proberen te geraken."

Stuurt Somers op korte termijn aan op een vertrek? "Dat weet ik niet, dat valt af te wachten wat er dit seizoen met Cercle zal gebeuren. Maar dit seizoen leg ik nog mijn volle focus op Cercle", besloot Somers."