Onfris detail over Noa Lang, die heel stevig aangepakt wordt

PSV heeft afgelopen weekend opnieuw een nederlaag moeten incasseren tegen Go Ahead Eagles. Na de bekeruitschakeling op woensdag verloren de Eindhovenaren ook in de competitie met 3-2 van Go Ahead. Ook Noa Lang liet zich opnieuw opmerken.

Na een 3 op 12 in de competitie en vier wedstrijden zonder overwinning is de kloof met Ajax Amsterdam ondertussen al acht punten geworden. En zo geeft PSV Eindhoven de titel zomaar weg aan de Ajacieden, zo lijkt het wel.

Noa Lang wist te scoren tegen Go Ahead Eagles. Hij mocht ook aan de aftrap beginnen, in tegenstelling tot in de bekerwedstrijd. In de tweede helft kreeg hij het aan de stok met een tegenstander.

Dat wordt geen Noano op jouw feestje, Adelgaard! 😬🤬 pic.twitter.com/S994PuD3Pu — Play Sports (@playsports) March 1, 2025

Dat de Nederlander met een verleden bij Club Brugge er in de bekerwedstrijd niet van bij de aftrap bij was? Dat had klaarblijkelijk een reden, want het woelwater had zich andermaal 'misdragen' bij De Lampenclub.

Waar gaat het over?

"Ik word een beetje moe van die Lang. De ene keer gaat hij in tegen een speler van Go Ahead, dan is hij weer tegen het publiek te keer aan het gaan. Die Volendammer is altijd gepikeerd, in zichzelf gekeerd, boos als hij gewisseld wordt ... Daarmee win je de oorlog niet", aldus Johan Derksen in Vandaag Inside.

Valentijn Driessen pikte meteen in: "In de Beker zat hij op de bank, omdat hij te laat was. Waar gaat het over als je in een halve finale van de Beker te laat komt? Dat wordt hem niet."