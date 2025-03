Philippe Clement laat voor het eerst van zich horen sinds zijn ontslag bij Rangers: "Gefrustreerd en teleurgesteld"

Philippe Clement werd iets meer dan een week geleden ontslagen bij Rangers FC. De Belgische coach neemt in een brief op zijn sociale media afscheid van de Schotse fans.

Philippe Clement is al langer dan een week geen coach meer van Rangers FC. Daar werd hij aan de deur gezet vanwege de teleurstellende resultaten van de laatste tijd.

Hij liet toch een tijdje niets van zich horen na zijn ontslag. Maar daar is verandering in gekomen: op dinsdag deelde hij via zijn sociale media een brief, gericht aan de Rangers-supporters.

"Het heeft me enkele dagen de tijd gekost om het einde van mijn tijd bij deze uitzonderlijke club te verwerken en accepteren", opende hij.

"Ik vertrek hier met een bloedend hart, gefrustreerd en teleurgesteld dat ik het team niet consistent naar het niveau kon brengen dat verwacht werd. Ik begrijp jullie frustraties, en ik deel ze", gaat Clement verder.

"We hebben dag en nacht ijverig gewerkt, en hoewel we uitdagingen hebben gekend, zal ik de fantastische momenten die we samen hebben beleefd nooit vergeten. Jullie onvoorwaardelijke steun en de energie van de fans hebben mijn tijd hier bijzonder gemaakt. Het voelde alsof we één grote familie waren. Daarom zal Rangers altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben", waren de laatste woorden van Clement voor de Schotse fans.