De nieuwe Antwerp-trainer Andries Ulderink heeft een wel heel duidelijke opdracht meegekregen van bestuur: "Denk niet dat ik dit bij veel clubs gedaan had"

Antwerp stelde na het ontslag van Jonas De Roeck gisteren al zijn nieuwe hoofdcoach voor: Andries Ulderink. Hij werkte er eerder al samen met Mark van Bommel en heeft nu één taak voor de rest van het seizoen.

Ulderink kreeg een contract tot het einde van het seizoen, want Antwerp wil deze keer de kat uit de boom kijken. "Laten we eerst maar eens kijken hoe het gaat", zegt Ulderink bij De Gerlander.

Ulderink keert terug naar een vertrouwde omgeving. Als assistent bij Antwerp beleefde hij succes met een landstitel, bekerwinst en een Champions League-zege tegen Barcelona. "Ik ben in januari bij Rangers FC in Schotland, waar ik assistent-trainer was, weggegaan vanwege mijn thuissituatie”, vertelt Ulderink vanuit Antwerpen. "Ik had echter nog wel een contract. Toen Antwerp zich maandag bij mij meldde, heb ik gezegd dat ze eerst met Rangers moesten praten. Daar zijn ze uitgekomen."

Dit seizoen is de doelstelling Europees voetbal halen. Daar hangt zijn verdere toekomst bij de club vanaf. "Nu verwacht niemand dat we kampioen worden, maar Europees voetbal halen is wel het doel. We hebben de play-offs al bereikt, maar elke punt telt nog. Die worden namelijk gehalveerd bij de start van de play-offs", legt hij uit.

Volgend seizoen verdwijnen de play-offs in België, maar Ulderink kijkt uit naar de komende weken. "Tien intense wedstrijden die elkaar snel opvolgen. Het kriebelt echt om weer hoofdtrainer te zijn."

Zijn keuze voor Antwerp was geen toeval. "Ik denk niet dat ik bij veel andere clubs tussentijds was ingestapt. Maar ik heb hier een geweldige tijd gehad en het voelt een beetje als thuiskomen."

Ulderink kijkt al uit naar de eerste wedstrijd tegen Gent. "Spelen in ons stadion is heel bijzonder. De supporters kunnen je er echt doorheen slepen als het even minder gaat", besluit hij.