Deze spelers van KRC Genk zitten in de voorselectie van de Rode Duivels

Volgende week maakt bondscoach Rudi Garcia zijn eerste selectie bekend. Ondertussen raken de namen uit de voorselectie bekend.

Het is bijna weer Deviltime. De Rode Duivels spelen deze maand twee keer tegen Oekraïne, voor het behoud in de A-poule van de Nations League.

Het is vooral uitkijken naar de eerste selectie van de nieuwe bondscoach Rudi Garcia. Kiest hij voor de absolute verjonging of komen er weer meer anciens in de ploeg?

Garcia heeft een ruime voorselectie gemaakt, waarbij meer dan 50 spelers in aanmerking komen om geselecteerd te worden. Het Belang van Limburg laat alvast weten welke Genkies erbij zijn. Het gaat om Matte Smets, die onlangs debuteerde bij de Rode Duivels, Bryan Heynen en Jarne Steuckers.

Ook andere spelers worden mogelijk opgeroepen. Zo zit Tolu Arokodare voor het eerst in de selectie van Nigeria, al telt die voorlopig wel 39 spelers.

Christopher Bonsu Baah trekt dan weer voor het eerst naar de nationale ploeg van Ghana. De selectie wordt volgende week officieel bekendgemaakt.