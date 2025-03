Paniek bij voetbalsupporters wereldwijd voor WK 2026: wachttijden tot wel 700 dagen!

De regering-Trump doet nu ook in de voetbalwereld mensen zich zorgen maken. Supporters van sommige landen die deelnemen aan het WK '26, in Amerika, Mexico en Canada, vrezen dat ze de VS niet zullen binnen raken. Lange wachttijden om een Amerikaans visum te verkrijgen liggen daar aan de oorzaak van.

Op 11 juni 2026 gaat het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada van start. Ondanks het feit dat dit nog meer dan 450 dagen wachten is, heerst er nu al angst rond de ticketverkoop.

Geen Colombia

De regering-Trump eist dat je in het bezit moet zijn van een visum voor je de Verenigde Staten betreedt. Volgens een onderzoek van The New York Times is het voor bepaalde landen zelfs niet meer mogelijk om hier tijdig in te slagen.

In Colombia moeten ze nu al zo'n 700 dagen wachten tot er een goedkeuring uit de bus komt. Ook voor landen als Turkije (560 dagen) en Marokko (332) duurt het een eeuwigheid. Voor die eerste twee is het zelfs al onmogelijk om op tijd een visum te verkrijgen.

Achter op schema

Niet alleen uit het buitenland klinkt er kritiek op de aanpak van de Amerikaanse regering, ook in eigen land zijn ze niet tevreden. "De VS lopen nu al achter op schema. Ze moeten sneller handelen en de verantwoordelijkheid overhevelen naar het federale niveau", vertelt Geoff Freeman van de Amerikaanse reisvereniging volgens HLN.

"Willen de VS wel een evenement organiseren dat open en inclusief is voor heel de wereld?", voegt hij nog toe.

Once in a generation

Bij de FIFA lijken ze alvast vertrouwen te hebben in de regering-Trump: "De huidige administratie zetelde ook al toen het toernooi aan hen werd toegekend en ondertekende toen voorwaarden waaraan ze zouden voldoen", werd er verteld aan The New York Times.

"We blijven in contact met de Amerikaanse regering om te verzekeren dat de VS deze once-in-a-generation opportuniteit om miljoenen dollars te verdienen voldoet", verzekeren ze bij de FIFA.