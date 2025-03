Bayern München bevestigt zeer slecht nieuws voor Vincent Kompany

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FC Bayern München heeft donderdag het slechte nieuws bevestigd: Manuel Neuer is out met een spierblessure aan de rechterkuit.

Woensdagavond nam Bayern München het in de heenronde van de achtste finales van de Champions League op tegen Bayer Leverkusen. De troepen van Vincent Kompany wonnen met 3-0.

Een heel knap resultaat van Bayern, waardoor het nu al met één been in de kwartfinales staat. Der Rekordmeister wil immers vol voor de eindwinst gaan in... München.

Maar tegen Bayer Leverkusen verliep toch niet alles volgens plan. Doelman Manuel Neuer moest kort voor het uur geblesseerd naar de kant. Hij werd vervangen door Jonas Urbig.

Vincent Kompany vertelde na afloop al dat de blessure er kwam door het vieren van de 2-0. Bayern bevestigt het slechte nieuws nu met een statement.

Neuer zou een spierblessure hebben opgelopen aan zijn rechterkuit, dat bracht verder onderzoek aan het licht. De keeper is 'voorlopig' out, stelt Bayern nog. Toch een serieuze domper voor Vincent Kompany...