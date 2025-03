Blessuregolf zal deze winteraanwinst waarschijnlijk nieuwe kans geven bij KAA Gent

KAA Gent zit met bijzonder veel blessures, voornamelijk achteraan. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat Samuel Kotto nog eens zijn kans krijgt.

KAA Gent kan zich helemaal verzekeren van een plaatsje in de Champions' Play-offs dit weekend. Maar dan moeten de Buffalo's wel winnen van Antwerp.

Makkelijk zal dat niet worden, zeker met de vele geblesseerden bij Gent. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat Samuel Kotto nog eens aan de aftrap mag verschijnen.

Hij kwam in januari toe bij de Buffalo's. Tegen KV Mechelen mocht hij invallen en een week later speelde hij 90 minuten tegen Beerschot. Sindsdien bleef hij op de bank zitten.

Kotto heeft in ieder geval zin om zichzelf te onderscheiden bij Gent. "Ik bekeek al wekenlang voor ik bij KAA Gent tekende beelden van de Jupiler Pro League", zei hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik stel mijn ploegmakkers en de coach constant vragen. Als je nog nooit zelf tegen een speler of ploeg hebt gespeeld, is het nuttig om zo veel mogelijk informatie te verzamelen", gaat hij verder. Voor de Belgische competitie heeft hij mooie woorden.

"De sfeer in de Belgische stadions is ook veel warmer dan in de meeste gevallen in Zweden. Dat zorgt toch ook voor andere omstandigheden, maar uiteindelijk gaat het vooral over de kwaliteit van de spelers. Je merkt dat België bij de top zes of zeven van het Europees voetbal hoort. Ik ben dan ook constant aan het bijleren", besluit de Kameroener.