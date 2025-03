Bouchez zet alles op alles om nieuwe format nog onderuit te halen: "Het staat vast dat we nog vóór het einde van het seizoen een procedure zullen opzetten"

Het nieuwe competitieformat werd onlangs goedgekeurd na het behalen van een tweederdemeerderheid. Georges-Louis Bouchez gaat zich nu actief inzetten tegen het quota van de U23-clubs in 1B.

Een belangrijk punt was het quota voor U23-ploegen in de CPL. Jong Genk staat daar momenteel laatste, Racing Genk wou dit er dus absoluut bij om voor het nieuwe format te stemmen.

Dit wil zeggen dat Jong Genk niet kan degraderen, net zoals de andere U23-ploegen in 1B. Georges-Louis Bouchez gaat het hier niet bij laten. "Onze advocaten bestuderen de mogelijkheden nog, maar het staat vast dat we nog vóór het einde van het seizoen een procedure zullen opzetten. Er zijn meerdere mogelijkheden, zoals naar de Belgische Mededingingsautoriteit stappen", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Dat Jong Genk op twee maanden van het einde van de competitie al zeker is van het behoud en er straks vier teams in een competitie niet kunnen degraderen: dat gaat geen enkele rechter goedkeuren", gaat Bouchez verder.

De voorzitter van Francs Borains staat er niet alleen in naar eigen zeggen. "Momenteel bundelen we de krachten met vier à vijf clubs. Niet alleen uit 1B, maar ook uit 1A. Als we eruit zijn welke stappen we ondernemen, gaan we nog met andere clubs contact opnemen."

De gevolgen hiervan kunnen natuurlijk groot zijn. "Het is niet de bedoeling om álles onderuit te halen, maar we willen ons ook niet voor de gek laten houden."