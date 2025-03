Een zwarte Europese week voor Belgische (en Brugse) ploegen: Ook Cercle Brugge heeft mirakel nodig om Europees verder te bekeren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Boeken dicht. Het Europese avontuur van Cercle Brugge lijkt voorbij. De groenhemden leken een zware 3-0-nederlaag in Polen.

Jagiellonia Bialystok. Het is de (lastig uit te spreken) naam van een Poolse club die alles en iedereen bij Cercle Brugge niet snel zal vergeten.

We kunnen alleszins stellen dat het Europese avontuur van De Vereniging voorbij is. Het scorebord in Polen wees na de heenwedstrijd 3-0 aan.

Cercle Brugge voetbalde het eerst uur van de wedstrijd aardig mee, maar de West-Vlamingen schoten zichzelf in de voet. De uitsluiting - na twee gele kaarten - van Abu Francis bleek uiteindelijk de doodsteek.

De thuisploeg ging enkele versnellingen hoger voetballen. Het verdict is uiteindelijk héél zwaar: 3-0 en boeken dicht met het oog op de terugwedstrijd.

Degradatiestrijd

Voor Cercle Brugge moét de blik héél snel op de derby tegen Club Brugge van komende zondag. De Vereniging telt amper één puntje voorsprong op de rode lijn. En de redding is véél belangrijker dan Europa...