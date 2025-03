KV Kortrijk krijgt niet mis te verstane waarschuwing: "Het wordt oorlog"

Zaterdag neemt OHL het op tegen KV Kortrijk. Met nog twee wedstrijden te gaan zijn de Leuvenaars best zeker van het behoud, maar coach Chris Coleman neemt liever het zekere voor het onzekere.

OH Leuven staat met 34 punten op de 9e plaats in het klassement. Alleen telt de nummer 13, Westerlo, 31 punten waarmee het al in de degradatiezone staat. Met alle ploegen ertussen, en het feit dat er nog maar twee speeldagen zijn is OHL toch al bijna zeker van het behoud.

Maar coach Chris Coleman kan hier moeilijk genoegen mee nemen. Er moet op het veld van Kortrijk gewonnen worden om zekerheid te hebben. "Kortrijk staat gekend als een lastige verplaatsing. Het wordt oorlog", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Het is aan ons om er te vechten voor onze club en onze stad. Ewoud (Pletinckx), Birger (Verstraete) en Siebe (Schrijvers) kennen het daar maar al te goed. Ik heb met hen gesproken vandaag. Ze zijn de ‘bosses of the dressing room’ - ‘de bazen van de kleedkamer", gaat hij verder.

KV Kortrijk zal er natuurlijk ook nog alles aan willen doen om een goede uitgangspositie te versieren met oog op de Relegation Play-offs. Dit met Bernd Storck die de ontslagen Yves Vanderhaeghe opvolgde.

"Daar moet je rekening mee houden. Daarnaast switchen ze ook nog eens geregeld van opstelling. Het wordt afwachten wat ze zaterdag gaan brengen. Wij kunnen ons alleen maar focussen op onszelf", besluit Coleman.