Ondanks zure nederlaag tegen Aston Villa: Club Brugge-speler maakt indruk en belandt in Champions League-'Team of the Week'

Club Brugge ging deze week met 1-3 onderuit tegen Aston Villa. Ondanks de zure nederlaag, staat Maxim De Cuyper in het CL-TOTW.

Club Brugge zag zijn kansen op een kwartfinale in de Champions League een serieuze klap krijgen tegen Aston Villa. Het liep allemaal goed voor blauw-zwart, tot de owngoal van Brandon Mechele tien minuten voor het einde.

Nadien kregen de Engelsen nog een strafschop, waarna de match op 1-3 eindigde. Maar zelfs ondanks deze zure nederlaag, speelde Maxim De Cuyper zich in de kijker.

Hij belandde in het Champions League-'Team of the Week'. Daar staat hij tussen grote namen als Harry Kane, Rodrygo, Raphina, Pedri of doelman Alisson die waarschijnlijk de beste wedstrijd van zijn leven keepte tegen PSG.

"De Cuyper scoorde het doelpunt van Club Brugge - zijn eerste in deze competitie - tegen Aston Villa en droeg ook verdedigend zijn steentje bij. Dat blijkt uit zijn negen balveroveringen en vier onderscheppingen", schrijft de UEFA op zijn website.