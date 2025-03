Onwaarschijnlijk zware straf voor Paulo Fonseca, die misschien wel zijn job kwijtspeelt aan woede-uitbarsting tegenover scheidsrechter

Paulo Fonseca heeft een onwaarschijnlijk zware sanctie gekregen. Na zijn onbezonnen daad richting een scheidsrechter, heeft hij een straf opgelegd gekregen... van 9 maanden.

Het waren bijzondere taferelen: tijdens de wedstrijd tussen Lyon en Brest raakte Paulo Fonseca opgewonden nadat er een strafschop werd toegekend aan Brest. Hij kreeg toen een rode kaart en nam dit zeer slecht op, stormde op de scheidsrechter, Benoît Millot af... en ging neus aan neus staan.

Onmiddellijk wist men dat de straf die Fonseca te wachten stond vreselijk zou zijn. De Portugese coach had zich uitvoerig verontschuldigd, maar volgens de regels riskeerde hij een schorsing van 7 maanden. De disciplinaire commissie was nog strenger dan verwacht.

Fonseca is geschorst voor... 9 maanden, tot 30 november 2025. Tot dan mag hij niet in het scheidsrechterslokaal en de dug-out, maar het wordt nog lastiger. Tot 15 september mag hij niet in de kleedkamers, spelerstunnel en op het veld. Dit voor, tijdens en na de match. Dit betekent in feite dat zijn seizoen voorbij is, en zelfs dat het volgende seizoen zonder hem zal beginnen.

Een ongelooflijk strenge straf. De Franse scheidsrechters zitten ook in een lastige situatie na de beschuldigingen van corruptie door het bestuur van Marseille. Paulo Fonseca dient dus als voorbeeld.

Men kan zich voorstellen dat Olympique Lyon beroep zal aantekenen tegen deze zeer zware straf. Maar in het geval Lyon niet langer kan rekenen op zijn coach tot eind 2025, is het moeilijk voor te stellen dat John Textor hem in functie zal houden...