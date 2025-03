Ex-Anderlecht-jeugdproduct kreeg het aan de stok met... Frank Vercauteren: "Hij wou met me vechten"

Als Westerlo en Anderlecht elkaar treffen, duiken in de Kempen herinneringen op aan legendarische zeges en uitgestelde titelfeestjes. Maar ook aan Lukas Zelenka, een Tsjechisch talent dat bij Anderlecht nooit doorbrak, maar in 't Kuipje uitgroeide tot een publiekslieveling.

Zelenka werd in 1999 door Anderlecht uitgeleend aan Westerlo om ervaring op te doen. In zijn tweede seizoen blonk hij uit met vijf goals en dertien assists, maar een kans bij paars-wit kreeg hij nooit. Na omzwervingen bij Sparta Praag en Manisaspor keerde hij zes jaar later terug naar de Kempen voor een tweede periode bij Westerlo.

Eén van de meest memorabele momenten beleefde hij in de lente van 2000. Anderlecht kon in Westerlo kampioen spelen, maar ging met 5-0 onderuit. Zelenka scoorde en vierde zijn goal uitgerekend voor de bank van Anderlecht. “Ik wilde Frank Vercauteren mijn shirt laten zien”, herinnert hij zich bij GvA.

Vercauteren en Zelenka hadden een moeizame relatie. “Het probleem bij Anderlecht was dat ik een contract voor de tweede ploeg had getekend. Tijdens de voorbereiding deed ik het goed, maar daarna kregen de grote sterren hun kans. Vercauteren zei altijd dat hij me wilde helpen. It was big shit.”

Volgens Zelenka ging Vercauteren zelfs zo ver dat hij hem enkele keren van training stuurde zonder duidelijke reden. De spanning tussen hen bereikte een hoogtepunt na de 5-0 nederlaag. “Weet je dat hij na die match met mij wilde vechten in de spelerstunnel? Ik heb hem gewoon gezegd dat hij rustig moest blijven.”

Zelenka vond uiteindelijk zijn geluk bij Westerlo, waar hij wél het vertrouwen kreeg dat hij bij Anderlecht miste. Zijn verhaal blijft een van de meest opmerkelijke episodes uit de geschiedenis van confrontaties tussen beide clubs.