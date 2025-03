Lukaku naar Anderlecht, het is geen vraag of, maar van wanneer: "Ik heb het mijn zoontje beloofd"

Romelu Lukaku heeft opnieuw bevestigd dat hij zijn carrière zal afsluiten bij Anderlecht, de club waar hij in 2009 zijn debuut maakte.

In een exclusief interview met Corriere dello Sport herhaalt de 31-jarige spits zijn wens om terug te keren naar het Lotto Park. "Ik zal mijn carrière afsluiten bij Anderlecht, de club van mijn hart", zegt Lukaku. "Ik heb aan mijn zoontje beloofd dat ik terug zal keren."

Lukaku had zijn eerste periode bij Anderlecht van 2009 tot 2011, waarin hij 41 doelpunten maakte in 98 wedstrijden. Sindsdien heeft hij zijn succes voortgezet in verschillende Europese topcompetities. De vraag is nu niet of, maar wanneer hij terugkeert naar zijn jeugdclub.

Volgens de huidige situatie zal Lukaku’s contract bij Napoli duren tot 2027, en de verwachting is dat zijn terugkeer naar Anderlecht pas daarna zal plaatsvinden. Tot die tijd blijft hij waarschijnlijk actief voor de Rode Duivels.

In het interview ging Lukaku ook in op zijn rol bij de nationale ploeg. Ondanks de opkomst van een nieuwe generatie, heeft Lukaku nooit overwogen om afscheid te nemen van de Rode Duivels. "Ik heb altijd een sterke band gehad met de nationale ploeg en ik heb nooit gedacht om mijn carrière daar te beëindigen", zegt hij resoluut.

Wat betreft zijn toekomst vertelt Lukaku dat hij nog maar een kort gesprek heeft gehad met trainer Rudi Garcia, waarin de lijnen van de toekomstige samenwerking werden uitgezet. "We hebben het kort gehad, maar ik ben benieuwd naar de verdere plannen. Ik wacht nu op een vervolg van het gesprek", aldus Lukaku.