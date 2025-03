Vincent Kompany krijgt slecht nieuws te horen over absolute sterkhouder bij Bayern München

Bayern-doelman Manuel Neuer heeft zich geblesseerd in het duel tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Volgens trainer Vincent Kompany zou Neuer enkele weken nodig hebben om te revalideren. "De interlandperiode komt goed uit."

Bayern München zal zijn doelman enkele weken moeten missen met een blessure aan de rechterkuit voor de 39-jarige doelman. "Hij zal de periode tot aan de interlandbreak gebruiken om te revalideren", aldus Kompany.

De Duitser mist dus alle wedstrijden tot eind maart, tenzij er iets verandert in de plannen. "Misschien zal het iets minder lang duren, of net iets langer. Dat valt nog af te wachten. "In ieder geval komt de interlandbreak ons goed uit", vertelde hij aan onder andere Het Nieuwsblad.

Tijdens het vieren

Neuer liep woensdag de blessure op tijdens de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Bayern won met 3-0 en staat al met een been in de volgende ronde van het kampioenenbal. Het was tijdens het vieren van de 2-0, gescoord door Jamal Musiala, dat Neuer zijn blessure opliep.

Het was dus aan zijn vervanger, de jonge Jonas Urbig, om Neuers plaats in doel in te nemen. Vlak voor rust moest de jonge doelman al onder de lat gaan staan, en deed dat al bij al meer dan degelijk. Derde doelman Ulreich zat oorspronkelijk op de tribune met zijn vrouw, maar is na de blessure van Neuer toch maar op de bank gaan zitten in speeltenue.

Zaterdagmiddag speelt Bayern tegen op twee-na-laatste Bochum en volgende week dinsdag spelen ze de return van het Champions League-duel tegen landgenoot Bayer Leverkusen, allemaal zonder Manuel Neuer dus.