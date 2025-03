Analist ziet dat Jan Vertonghen moet spelen en weet wat het verschil is met onder andere Simic: "Zo matig"

Jan Vertonghen zit na zijn blessure nog steeds op de bank, maar analist Frank Boeckx benadrukt hoe belangrijk hij kan zijn voor Anderlecht in de play-offs.

Vertonghen heeft immers kwaliteiten die geen van de andere verdedigers van paars-wit heeft. “Een duel winnen is één ding, waar de bal vervolgens naartoe gaat, is een andere zaak”, zegt Boeckx in HLN. Volgens hem is Vertonghen al in het duel bezig met de volgende pass, wat zijn grote meerwaarde toont.

Vertonghen behoort al jaren tot de beste verdedigers in de Jupiler Pro League op het vlak van progressieve passes, oftewel passes die de bal minimaal twintig procent hoger op het veld brengen. Met gemiddeld 4,85 per wedstrijd over de voorbije twee seizoenen doet hij het beter dan zijn concurrenten. “Jan ziet voetbal, zowel zonder als met bal”, aldus Boeckx.

Wel plaatst de analist een kanttekening: Vertonghen speelde bijna al zijn wedstrijden onder Brian Riemer, en de richtlijnen kunnen per trainer verschillen. Toch blijft zijn passing een enorme troef. “In de opbouw heb je drie opties: door de druk heen spelen via het centrum, langs de druk heen via de flanken, of over de druk heen met een lange bal”, legt Boeckx uit.

Anderlecht had vorig seizoen met Vertonghen en Debast twee verdedigers die al die opties beheersten. Dat is nu minder het geval. “Simic en zeker Zanka waren zo matig aan de bal dat de middenvelders er last van hadden. Ook Adryelson en Hey komen op dat vlak (nog) niet in de buurt van Vertonghen”, stelt Boeckx vast.

Naast zijn passing heeft Vertonghen nog een wapen: indribbelen. “Door met de bal in te schuiven, creëer je een man-meersituatie op het middenveld”, legt Boeckx uit. “Dat kan niet iedereen goed. Je moet ook de juiste oplossing herkennen onder druk – en dat kan Jan als geen ander.”

Toch blijft de vraag of Vertonghen na zijn blessure tien wedstrijden op korte tijd aankan. “Maar als het kan, zou ik hem toch gebruiken”, vindt Boeckx. “Zijn ervaring is onmisbaar. Hij en Simic kunnen dezelfde wedstrijd spelen, maar het verschil is dat Vertonghen niet alleen zelf goed is – hij maakt ook de vijf spelers rond hem beter.”