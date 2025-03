Bij Club Brugge zijn ze heel ver moeten gaan, maar... "Dit is het bewijs dat ik mijn investering waard ben"

Simon Mignolet werd voor de vijfde keer uitgeroepen tot doelman van het jaar. Dat had hij niet verwacht toen hij in 2019 Liverpool verruilde voor Club Brugge.

“Neen, omdat we in België erg sterke keepers hebben, zoals Colin Coosemans, Davy Roef, Mike Penders en Senne Lammens. Om daar op 37-jarige leeftijd nog boven te staan, bewijst dat ik stabiele prestaties lever", klinkt het in HBvL.

Toch draait het voor Mignolet niet alleen om de persoonlijke erkenning. “Het belangrijkste blijft punten pakken voor je ploeg. Maar als je vijf keer keeper van het jaar wordt, heb je ook op langere termijn iets betekend voor de club. Dat geeft me rust in mijn hoofd.”

Hij wijst er ook op dat Club Brugge in hem investeerde en dat hij die investering heeft terugbetaald. “De prijzen die ik heb gepakt, zijn het bewijs dat ik Club heel wat heb teruggegeven. Ik ben mijn investering waard gebleken.”

Zijn indrukwekkende prestaties doen sommigen zich afvragen of hij niet te vroeg gestopt is bij de Rode Duivels. Maar daar is Mignolet duidelijk over: “Neen, want net omdat ik gestopt ben als international kan ik deze prestaties bij mijn club blijven leveren.”

De rustmomenten tijdens interlandperiodes helpen hem fysiek en mentaal. “Zo geef ik eerlijk toe dat de internationale break in maart op het juiste moment komt. Mocht ik nu nog elke keer als tweede doelman op training bij de Rode Duivels 150 ballen moeten pakken, dan zou me dat geen deugd doen.”