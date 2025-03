Club Brugge-doelman Simon Mignolet onthult de harde realiteit: "Mijn lichaam lijdt daaronder"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Simon Mignolet keept al heel lang op het hoogste niveau. De doelman van Club Brugge legt uit dat de fysieke problemen toch ook komen opspringen.

De carrière van Simon Mignolet is toch indrukwekkend. In 2019 keerde hij via Liverpool terug naar Club Brugge, waar hij al vier keer de titel won sindsdien.

Dit seizoen zal hij voor een vijfde gaan, op 37-jarige leeftijd. Mignolet vierde onlangs zijn verjaardag, en merkt toch dat leeftijd een rol begint te spelen. Na een Champions League-wedstrijd opstaan kan al eens zeer doen.

"Ja, daar moet ik niet flauw over doen, mijn lichaam lijdt daaronder", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Dat zijn altijd dezelfde kwaaltjes."

"Mijn knieën, mijn rug, mijn vingers ook. Omdat ik ze gebroken heb en door de artrose. Als ik stop met keepen, zal ik voor een groot deel invalide zijn. (lacht)", gaat hij verder.

Iedere dag trainen en tussen de palen staan eist duidelijk zijn tol. "Je moet weten, op mijn zeventiende stond ik in de eerste ploeg van STVV, intussen zijn we twintig jaar later. Elke dag pak ik gemiddeld 150 ballen, dus reken maar uit hoeveel ik er intussen heb gestopt en welke impact dat op mijn lichaam heeft gehad", besluit Mignolet.