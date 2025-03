Kan deze ex-Rouche, dankzij vele blessures op zijn positie, een plekje bij de Rode Duivels veroveren?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Donderdagavond stond het internet vol met de fantastische assist van Nicolas Raskin tegen Fenerbahçe in de Europa League. De middenvelder van Rangers lijkt dit seizoen door te breken in Schotland en verdient misschien wel een plekje bij de Rode Duivels.

Het loopt niet goed bij de Rangers in de eigen competitie. Aartsrivaal Celtic lijkt vrijwel zeker te zijn van de titel in Schotland, terwijl de Rangers machteloos moeten toekijken op de tweede plaats met een achterstand van 16 punten. Trainer Philippe Clement werd er twee weken geleden aan de deur gezet wegens de mindere resultaten.

Ondanks het mindere seizoen van Rangers, lijkt het eindelijk het seizoen van de doorbraak te zijn voor Nicolas Raskin. De 24-jarige middenvelder vertrok in januari 2023 bij Standard om in Schotland te tekenen. Alleen liep die samenwerking wat stroef door verschillende blessures.

Nummer zes

Maar nu lijkt Raskin dus te bevestigen, mede dankzij een voedingscoach lijkt hij wel herboren bij de Rangers. Ook werd hij door Clement opnieuw op zijn favoriete plek geposteerd: de nummer zes. Daar lijkt hij goed te renderen en droeg hij zelfs een tijdje de kapiteinsarmband in afwezigheid van James Tavernier.

Gelukkig voor Raskin is ook zijn nieuwe coach, Barry Ferguson, fan van de Belg. De middenvelder miste nog geen minuut onder Ferguson. Op de nummer zes is Raskin al goed voor één doelpunt en vijf assists.

Rode Duivels

Een van die assists kwam er dus donderdagavond tegen Fenerbahçe in de Europa League. Rangers won met 1-3 en staat met een half been in de kwartfinales. Ongetwijfeld heeft ook bondscoach Rudi Garcia de sterke prestatie van Raskin opgemerkt.

Dankzij verschillende blessures zou het weleens hét moment kunnen zijn voor Raskin om een plekje bij de nationale ploeg vast te krijgen. Door blessures van onder meer Onana, Sambi Lokonga en Mangala zou naast namen als Heynen en Keita ook naar Raskin gekeken worden voor de selecties van eind maart.