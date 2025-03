Ewoud Pletinckx hard voor ploegmaten na smadelijke nederlaag van OH Leuven: "Blijkbaar niet bij iedereen"

OH Leuven verloor met 2-0 van KV Kortrijk. Ewoud Pletinckx maakt de rekening van zijn ploeg op na de smadelijke nederlaag.

Het was niet de match van OH Leuven, op bezoek bij KV Kortrijk. Ewoud Pletinckx en zijn ploegmaten gingen met 2-0 onderuit tegen de staartploeg.

“Er liep veel mis vandaag”, stelt Ewoud Pletinckx op de website van OHL. “Te beginnen met de intensiteit. Dat was de eerste helft nog oké, maar we waren nergens in de tweede helft.”

Pletinckx denkt dat er van onderschatting sprake was bij zijn ploegmaten. “Misschien leefde het gevoel bij te veel jongens dat het al gespeeld was. Dat voelde ik deze week al vaker.”

Nochtans wist iedereen perfect dat dit kon gebeuren. “Er is regelmatig voor gewaarschuwd geweest in de groep dat het nog niet gedaan is, maar die boodschap is blijkbaar niet bij iedereen aangekomen.”

En zo wordt het toch weer wat spannend. “Er moet op dit moment al niet heel veel meer fout lopen. Er werd gewaarschuwd dat als we vandaag niet op de afspraak zouden zijn, volgende week nog een spannende wedstrijd thuis tegen STVV zou volgen. Daar ziet het nu naar uit.”