Milicevic doet wat zijn voorgangers 5 seizoenen lang niet lukte maar kent zijn lot nog steeds niet

Oef, KAA Gent heeft zich voor de eerste keer sinds 2019 nog eens geplaatst voor de Champions Play Offs. De Buffalo's lieten het niet afhangen van het resultaat van Standard maar pakten zelf de drie punten op het veld van Antwerp.

Zelf afgedwongen

Antwerp en Gent maakten er niet bepaald een spektakelwedstrijd van op de Bosuil en tot minuut 75 was het echt zoeken naar kansen maar een doelpunt van invaller Omgba was voldoende voor de drie punten.

"Ik zag op het veld waar we de voorbije weken zo hard op getraind hebben", opende een trotse KAA Gent-trainer Danijel Milicevic op de persconferentie. "Er was veel beweging en we zetten Antwerp onder druk met ons balbezit. We moeten echter nog wel hard werken om meer kansen te creëren."

De voorbije weken speelde Gent gelijk tegen Club Brugge en Racing Genk, nu wint het op de Bosuil. Ze hebben hun plekje in de top 6 dus zeker niet gestolen. "En vandaag zonder Watanabe, Brown en Gandelman", vult Milicevic aan. "Ik zei het nog tegen de groep vandaag: als ze een statement willen maken, kunnen we maar best uitwedstrijden beginnen winnen ook."

Nog geen zekerheid

De goed nieuws show lijkt het wel bij de Buffalo's, maar op persoonlijk vlak is de goed nieuws show vooral de onzekere toekomst-show. Want Milicevic doet het voorlopig beter dan enkele voorgangers, maar weet nog steeds niet of hij ook na dit seizoen nog trainer zal zijn van KAA Gent.

"Dat zal je aan het bestuur moeten vragen. Ik wou de spelers verbeteren en play off 1 halen. Dat doel is bereikt en al 6 jaar geleden. Nu hebben we even veel punten als Antwerp en 3 achter op Anderlecht. Het gat is gedicht en dat is ook voor de spelers interessant want nu spelen we zeker nog voor iets in de play offs", besloot de Bosnische trainer.