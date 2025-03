Voormalig profvoetballer naar de rechtbank tegen ex-miss België: "Zeker 78.000 euro"

Oud-profvoetballer Bjorn De Wilde staat donderdag op de rechtbank oog in oog met zijn ex Eveline Hoste. Er zou geld verdwenen zijn, toen hun relatie spaak liep.

18 jaar lang waren Bjorn De Wilde en Miss Belgian Beauty Eveline Hoste een showbizzkoppel bij uitstek. In 2020 liep hun relatie echter stuk.

Toen de relatie ten einde liep stopte Hoste haar opbrengsten niet meer in de zaak van hun beiden. De Wilde diende klacht in, omdat Hoste achter zijn rug, samen met haar moeder, een ander bedrijf daarvoor had opgericht.

Het parket stelde een onderzoeksrechter aan en de raadkamer heeft begin dit jaar de zaak doorverwezen naar de rechtbank. De inleidende zitting vindt donderdag plaats

“Wij hebben zekerheid dat er op die manier 78.000 euro uit B&E Consultancy weggehouden is, geld dat doorgesluisd is naar het bedrijfje van de moeder”, zegt advocaat Anthony Mallego die Bjorn De Wilde bijstaat aan Het Nieuwsblad.

“Wellicht gaat het om nog veel meer geld maar het gerecht heeft dit niet allemaal tot op het bot uitgezocht. Heel spijtig is dat. We begrijpen ook niet dat het gerecht de moeder van Hoste niet mee wil vervolgen in deze zaak.”

Mallego gaat ook ver in zijn eisen en wil een beroepsverbod voor Hoste als vastgoedmakelaar. Ze was met die activiteit al twee keer te zien in Huizenjagers. De advocaat van Hoste reageerde nog niet aan de krant op de zaak.