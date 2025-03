Krijgt Jarne Steuckers eindelijk zijn kans bij de Rode Duivels? Middenvelder spreekt zich uit over contact met Rudi Garcia

Jarne Steuckers kan deze interlandperiode mogelijk zijn debuut maken voor de Rode Duivels. De 23-jarige middenvelder van KRC Genk is namelijk opgenomen in de ruime voorselectie van bondscoach Rudi Garcia.

Met acht doelpunten en zeven assists in de Jupiler Pro League is Steuckers een van de uitblinkers bij de competitieleider. Een eerste oproep voor de nationale ploeg zou dan ook niet als een verassing komen voor de Limburger.

Garcia maakte een uitgebreide voorselectie bekend, waarin meer dan 50 spelers kans maken op een definitieve oproep. Naast Steuckers werden ook zijn ploeggenoten Matte Smets en Bryan Heynen opgenomen. Smets mocht in november al debuteren onder Domenico Tedesco, terwijl Heynen nog steeds wacht op zijn eerste minuten bij de nationale ploeg.

Steuckers zelf blijft nuchter over een mogelijks eerste selectie. Na de wedstrijd tegen Dender gaf hij aan dat hij nog geen contact heeft gehad met Garcia. "Ik heb gehoord dat ik in de voorselectie zit, maar verder weet ik niets. Ik focus me op de volgende wedstrijd tegen Union, dan zien we wel."

Deze vrijdag maakt Rudi Garcia zijn definitieve selectie bekend voor de interlands tegen Oekraïne. Die wedstrijden zijn zeer belangrijk voor onze nationale ploeg in het kader van de Nations League.

Debuteren in Genk

Voor Steuckers zou een oproep extra bijzonder zijn. De Rode Duivels spelen hun tweede wedstrijd tegen Oekraïne op zondag 23 maart in de Cegeka Arena, het stadion van KRC Genk. Een debuut voor eigen publiek zou alvast een droom zijn voor de jonge middenvelder.