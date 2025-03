Ook Peter Vandenbempt snoeihard voor paars-wit: "Anderlecht zakte pijnlijk diep door de ondergrens"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Champions' Play-offs gaan bijna van start. De voorlaatste keer, voor ze weer verdwijnen. Peter Vandenbempt ziet drie koplopers en drie ploegen in het peloton.

Anderlecht heeft tegen Westerlo echt geen goede beurt gemaakt. Iedereen zag dat het een prestatie was, die ver onder de norm ging. Een nieuw dieptepunt.

De Brusselaars zijn wel zeker van de Champions' Play-offs, waardoor alles nog kan. Alleen zullen ze normaal gezien hun voet niet naast die van Genk, Club of Union kunnen zetten.

"De 6 teams voor de titelstrijd zijn bekend. Ik heb het gevoel dat we Champions' Play-offs krijgen met twee snelheden: enerzijds met Genk, Union en Club Brugge in de kopgroep, anderzijds met Anderlecht, Antwerp en Gent in het peloton", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

"Want wat moeten we van Anderlecht denken? Het flirtte al enkele keren met de ondergrens, in Westerlo zakte paars-wit er pijnlijk diep door", gaat hij verder. Dat vonden de fans ook, die duidelijk hun ongenoegen lieten blijken.

"Anderlecht slaagt er elke keer in om een hoopvolle prestatie, zoals tegen Standard, te counteren met een onbegrijpelijke sof. Als Anderlecht die lijn doortrekt, komt Europees voetbal in gevaar", besluit Vandenbempt.