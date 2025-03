"Hubert buiten!" - Fans Anderlecht laten duidelijk blijken wat ze ervan vinden na absolute wanprestatie

Anderlecht heeft weer een zware klap gekregen. Niet voor het eerst, maar wat ze tegen Westerlo op de mat brachten, was een nieuw dieptepunt. Twee schoten op doel in 90 minuten, waarvan niet één echte kans. David Hubert begint het vertrouwen van de fans te verliezen.

Ondanks een nieuwe blessuregolf kon Anderlecht toch nog een deftig elftal op de mat brengen. Een elftal dat tot meer in staat moet zijn dan wat er zondag getoond werd in Het Kuipje.

Maar wat volgde was een symfonie van mislukte passes en aannames en een gebrek aan inzet en duelkracht. Op X vroegen velen zich af wat de spelers tijdens de week deden of op oefenden.

Nog voor het laatste fluitsignaal klonk er 'Shame on you' luid vanuit het uitvak. Na affluiten kwam daar ook nog "Hubert buiten" bij. De hoofdcoach moest het allemaal ondergaan.

Jan Vertonghen, Luis Vazquez en Jan-Carlo Simic gingen wel tot bij de fans om te praten. Vooral Vertonghen probeerde de gemoederen nog wat te bedaren, maar uiteraard is dit weinig hoopgevend voor de play-offs die eraan komen.

Het grote probleem van Anderlecht was en is dit seizoen de vele blessures. Voor de wedstrijd vielen ook Dendoncker en Leoni nog uit, terwijl Verschaeren, Dolberg en Degreef nog even in de lappenmand liggen.