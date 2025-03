Vital Borkelmans looft JPL-coach die eindelijk beloond wordt voor het harde werk: "Ik ben blij voor hem"

KVC Westerlo heeft zondagavond met 2-0 kunnen winnen van Anderlecht. Een geweldige prestatie, die ervoor zorgt dat de Kemphanen toch zo goed als zeker zijn van het behoud.

KVC Westerlo heeft er toch geen makkelijk seizoen opzitten. De Kemphanen begonnen bijzonder goed en stonden zelfs even op kop van het klassement.

Alleen zakte het nadien weer helemaal in. De resultaten vielen tegen, terwijl het spel eigenlijk altijd wel goed bleef. Er zat wel eens een mindere match tussen, maar over het algemeen kregen de Kemphanen geen loon naar werken.

De overwinning tegen Anderlecht heeft deugd gedaan. Om verschillende redenen, want buiten het geweldige resultaat bracht Westerlo ook weer gewoon heel goed spel. Het voetbal zat heel goed.

Westerlo is normaal gezien ook wel safe nu in de JPL. Vital Borkelmans is in ieder geval blij voor de coach. "Ik ben blij voor Timmy Simons", opende hij bij Het Belang van Limburg. "Die heeft na de zege tegen Anderlecht de schaapjes zo goed als op het droge met Westerlo, dat kan niet meer misgaan."

"Timmy coacht zoals hij vroeger als speler was. Immer rustig en sober. Maar hij streeft wel altijd goed voetbal na, ongeacht de middelen die hij ter beschikking heeft. Chapeau", besluit hij.

Anderlecht is dan weer onherkenbaar. Zoals ik Anderlecht nooit heb geweten in de tijd dat ik speler was. Er zitten heel veel jongens die het niet waard zijn om dat paars-witte shirt te dragen. Zij zitten niet bij de juiste club. Ze hebben ook niet de capaciteiten om een ploeg als Westerlo genoeg onder druk te zetten. Simons en zijn ploeg hebben dat afgestraft