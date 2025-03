Voormalige sterkhouder van Anderlecht komt opnieuw boven water in topcompetitie én droomt luidop: "Nieuwe bondscoach biedt een nieuwe kans"

Albert Sambi Lokonga is in alle luwte opnieuw voetballer geworden. Na een (mislukte) passage bij Arsenal FC heeft de middenvelder het voetbalgeluk teruggevonden in Andalusië.

Albert Sambi Lokonga vierde afgelopen weekend zijn terugkeer bij Sevilla FC. De 25-jarige middenvelder had een basisplaats te pakken, maar maakte even een uitje in de lappenmand. En hij is vastbesloten om zijn rol opnieuw op te nemen.

"Ik ben blij dat ik terug kan voetballen", valt Sambi met de deur in huis bij RTBF. "Ik ben heel blij met de kans die ik van Sevilla FC gekregen heb. Ik droomde er altijd van om in La Liga te voetballen. Ik wil deze kans dan ook met twee handen grijpen."

Zijn lot ligt echter niet alleen in de eigen handen. The Gunners verhuren het jeugdproduct van RSC Anderlecht aan Sevilla, maar de Spanjaarden hebben een aankoopoptie. "Ik voel me thuis. Ik hoop dan ook dat ik hier voor enkele jaren kan blijven. Een volgende uitdaging? Dat zien we dan wel."

Die uitdaging kan bij de nationale ploeg liggen. Domenico Tedesco liet de tweevoudig Rode Duivel debuteren, maar verder dan enkele minuten kwam het nooit. "Ik moet toegeven dat ik in het verleden teleurgesteld was toen ik niet werd geselecteerd."

Krijgt Albert Sambi Lokonga een nieuwe kans bij de Rode Duivels?

"Maar om mezelf te beschermen heb ik beslist dat ik vanaf nu mijn absolute prioriteit bij mijn club leg", besluit Sambi. "En als ze me bellen zal ik met héél véél plezier komen. De nieuwe bondscoach biedt alvast een nieuwe kans. Al moet ik die selectie vooral zelf afdwingen."