Zijn de financiële zorgen bij Barça voorbij? 'Saoedische topclub doet monsterbod op sterkhouder'

FC Barcelona kan de financiële jackpot winnen. Al Hilal SFC is geïnteresseerd in Raphinha. En het bod van de Saoedische club is om van te duizelen.

Al Hilal SFC is concreet voor Raphinha. Meer zelfs: de Saoedische topclub wil honderd miljoen euro neertellen voor de 28-jarige flankaanvaller. Het vertrek van Raphinha zou een sportieve aderlating betekenen voor Barça. Al moeten we er geen tekening bij maken: de centen zijn héél welkom. Ook interesse uit Premier League Al Hilal moet alvast de concurrentie aangaan met Arsenal FC. The Gunners boden deze winter al negentig miljoen euro en zijn niet van plan om het daarbij te laten. Voor Al Hilal zou Raphinha overigens de vervanger van Neymar moeten worden. Maken we de cirkel ineens rond? Neymar hoopt volgend seizoen aan de slag te gaan bij… Barcelona.