Analist bijzonder scherp voor Anderlecht en zijn spelers: "Heel veel jongens zijn het niet waard om dat paars-witte shirt te dragen"

Anderlecht heeft al bakken kritiek gekregen na de 2-0 nederlaag tegen Westerlo. Ook Vital Borkelmans is scherp voor paars-wit.

Mooi was het niet voor Anderlecht afgelopen weekend op 't Kuipje. Paars-wit kwam al snel 2-0 op achterstand, na een vroege goal van Frigan en een werelddoelpunt van Haspolat.

Alleen was het dubbel zo erg dat na de slechte start, er niet tegenover gezet werd. Paars-wit kon praktisch geen kans bij elkaar spelen, al mag ook niet vergeten worden dat Westerlo gewoon een heel goede partij speelde.

Vital Borkelmans was heel scherp voor de Brusselaars. "Anderlecht is dan weer onherkenbaar. Zoals ik Anderlecht nooit heb geweten in de tijd dat ik speler was. Er zitten heel veel jongens die het niet waard zijn om dat paars-witte shirt te dragen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Zij zitten niet bij de juiste club. Ze hebben ook niet de capaciteiten om een ploeg als Westerlo genoeg onder druk te zetten. Simons en zijn ploeg hebben dat afgestraft", besluit hij.

Borkelmans wijst dus zeer duidelijk naar de spelers, die het niet goed genoeg zouden doen. Na afloop richtten de fans zich op coach David Hubert, al staat die nog niet onder druk. Dit weekend speel Anderlecht zijn laatste wedstrijd van het reguliere seizoen tegen Cercle Brugge.