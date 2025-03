Club Brugge reist niét voor het plezier naar Birmingham: "We gaan all-in!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge staat woensdagavond voor een loodzware opdracht op het veld van Aston Villa. De Belgische landskampioen moet een 1-3-nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen om door te stoten in de Champions League. "Waarom zou dat niet kunnen?"

Voor het management van Club Brugge is het duidelijk: de blik moet voluit op de Belgische landstitel. De Champions League is - zeker na de nederlaag in eigen huis - bijzaak geworden.

Maar zo weigert Nicky Hayen te denken. De coach van Club Brugge zal in Birmingham zijn sterkste elftal op de mat brengen. En zijn troepen geloven in een stunt.

We zullen kansen krijgen als we ons eigen spel spelen. Maar dan moeten we die kansen ook afmaken. Het kan een mooie avond worden

"We gaan all-in!", is Ardon Jashari héél duidelijk. "Waarom niet? We hebben helemaal niets te verliezen. Onze efficiëntie zal cruciaal zijn."

De 22-jarige middenvelder weigert dan ook de handdoek te werpen. "We zullen kansen krijgen als we ons eigen spel spelen. Maar dan moeten we die kansen ook afmaken. (knipoogt) Het kan een mooie avond worden."

Onderschatting

"Aston Villa zal ons alleszins niet onderschatten", besluit Ashari. "We hebben al twee keer tegen elkaar gespeeld in deze editie van de Champions League. Ze hebben ook gezien waartoe we in staat zijn."