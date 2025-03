Mark van Bommel bevestigt dat hij (om een specifieke reden) met een potentiële nieuwe club aan het praten is

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mark van Bommel is gespot in Nijmegen. NEC hoopt de voormalige coach van Antwerp FC binnen te halen. Al heeft de oefenmeester zelf duidelijk nog enkele duwtjes nodig.

Mark van Bommel werd genoemd als opvolger van Jonas De Roeck bij Antwerp FC. The Great Old koos uiteindelijk voor Andries Ulderink. Ook bij PSV wordt zijn naam genoemd, maar Peter Bosz krijgt (wellicht) tot het einde van het seizoen om het tij te keren.

En dus beschikt NEC plots over de beste papieren om van Bommel binnen te halen. Al worden er in Nederland vragen gesteld. Wil van Bommel effectief tegen de degradatie gaan vechten in de Eredivisie?

Of ik open sta voor NEC? Mino Raiola heeft me geleerd om altijd te gaan praten

"Ik heb vorige week een telefoontje gekregen van NEC", aldus van Bommel bij Ziggo Sport. Of ik ervoor open sta? Mino Raiola (de overleden supermakelaar, nvdr.) heeft me geleerd om altijd te gaan praten."

Die gesprekken zijn ondertussen lopende. NEC hoopt met van Bommel het behoud in de Eredivisie af te dwingen. De club uit Gelderland nam na vijf jaar afscheid van Rogier Meijer.

Degradatiestrijd

Voor de volledigheid: NEC kampeert momenteel op een dertiende plaats. De kloof met nummer zestien - dat is momenteel Willem II - bedraagt amper twee punten.