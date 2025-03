🎥 Benito Raman houdt woord en wil harten van het publiek nog meer veroveren met briljante actie: "Hopelijk gaat het dak eraf"

Goed nieuws voor de supporters van KV Mechelen: Benito Raman houdt zijn belofte en trakteert na de thuiswedstrijd tegen Dender de fans op een vat bier. Malinwa is al zeker van het behoud.

De aanvaller had bij zijn transfer naar Mechelen beloofd dat hij zou trakteren als hij tien doelpunten zou maken. Met inmiddels 12 doelpunten in de competitie, maakt hij die belofte waar.

Toch had Raman nooit verwacht dat hij zo snel veel doelpunten ging scoren. “Ik had niet gedacht dat het zou lukken. Tien is veel, maar ik ben content”, zegt Raman voor de camera van DAZN.

De aanvaller blijft zijn woord houden en gaat de fans dus trakteren na de wedstrijd tegen Dender. "Hopelijk gaat het dak eraf zondag. In de Verelst-lounge geef ik met plezier één of twee vaten bier voor de supporters."

KV Mechelen speelt zondag tegen Dender zonder stress, want de Kakkers zijn al zeker van het behoud. Raman zelf speelde daarin een belangrijke rol. Zijn vroege doelpunt tegen Charleroi zorgde ervoor dat Mechelen de overwinning behaalde en zich verzekerde van behoud in de Jupiler Pro League.