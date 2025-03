Eindelijk goed nieuws over Belgische middenvelder, maar toch domper voor Garcia: geen terugkeer

Rudi Garcia zal binnen enkele weken zijn eerste selectie bekendmaken als bondscoach van de Rode Duivels. Helaas weten we nu al dat een jong talent daarbij afwezig zal zijn: Roméo Lavia zal tegen die tijd niet terugkeren.

Een Roméo Lavia op volle kracht en als basisspeler bij Chelsea, dat lijkt vanzelfsprekend genoeg voor het nationale team. Het probleem is echter dat dit sinds het begin van de carrière van het voormalige talent van Anderlecht en Manchester City niet vaak is voorgekomen. En dit zal waarschijnlijk ook niet het geval zijn voor de eerste selectie van Rudi Garcia.

Blessurelast

Dit seizoen, wanneer hij beschikbaar was, heeft Lavia zijn kwaliteiten kunnen tonen met Chelsea in de Premier League. Maar al snel hebben lichamelijke problemen het leven van de Belg opnieuw bemoeilijkt, waardoor hij slechts 56 minuten heeft gespeeld in 2025 en voorlopig niet zal terugkeren.

Dit werd aangekondigd door zijn coach Enzo Maresca tijdens een persconferentie: "Nico Jackson en Roméo Lavia zouden na de interlandpauze kunnen terugkeren", verklaarde de coach van de Blues een maand geleden.

Eindelijk opsteker

Ondertussen is er eindelijk wat goed nieuws te melden over de Belgische middenvelder. "Het gaat veel beter met hem", aldus de coach in aanloop naar het duel van Chelsea in de Conference League.

Lavia staat niet op de Europese lijst, maar het plan is om hem dit seizoen toch nog zoveel mogelijk minuten te laten maken.