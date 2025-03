Filip Joos orakelt en geeft Club Brugge hoop: "Daar zou Nicky Hayen voor tekenen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge moet op bezoek bij Aston Villa een 1-3 nederlaag ophalen. Toch lijkt dat niet helemaal onmogelijk, ook gezien het nieuwe systeem sinds enkele jaren waarbij de uitdoelpunten niet meer dubbel tellen.

In het 'oude' systeem moest Club Brugge sowieso drie keer scoren om minstens verlengingen af te dwingen, nu is 0-2 intrinsiek ook voldoende om dertig minuten langer te mogen voetballen in Birmingham.

Niet kansloos?

Dat geeft toch al een heel ander gevoel naar de match op bezoek bij Aston Villa toe, al zal het natuurlijk zeer lastig worden voor blauw-zwart. Toch zijn ze - ook volgens de analisten - niet kansloos.

"Ik heb hetzelfde gevoel als bij Ajax-Union. Je moet de 0-1 maken. Dat mag na 65 minuten zijn, maar je mag geen tegendoelpunt slikken. Dan is normaal gezien voorbij", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

Dertien zotte minuten?

"Ik denk dat Hayen nu zou tekenen voor de 0-1 in de 77e minuut. Dan krijg je 13 zotte minuten." Volgens de analisten zit er ook nog een extra mogelijkheid in de wisselmogelijkheden die ze hebben bij Club Brugge.

Om 22u50 zullen we mogelijk al veel meer weten, in bepaalde situaties kan het dus echter 23u30 worden. Wat denkt u: maakt Club Brugge dit nog goed?