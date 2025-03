Rode Duivel had deze zomer zomaar bij ... Anderlecht kunnen zitten: "Geen spijt van"

Koen Casteels was de voorbije dagen de 'talk of the town', doordat hij door de nakende terugkeer van Thibaut Courtois stopt bij de Rode Duivels. Maar hij liet zich ook uit over een aantal andere zaken. Zo stond hij op een bepaald moment heel dicht bij ... RSC Anderlecht.

Afgelopen zomer was de naam van Koen Casteels een hot topic op de transfermarkt. Hij blikte nu terug op die onzekere weken. Na negen jaar bij Wolfsburg heeft Koen Casteels een nieuw hoofdstuk in zijn carrière geopend in Saoedi-Arabië.

Looneisen?

Met zijn 283 Bundesliga-wedstrijden trok de 32-jarige Limburger natuurlijk de aandacht van verschillende clubs, vooral omdat hij transfervrij was. Onder de geïnteresseerden was Anderlecht een opvallende naam.

Voordat Colin Coosemans als nummer één werd bevestigd, heeft de club verschillende doelmannen gepolst. "Het was een optie, maar vanuit Wolfsburg gezien was het (financieel) veel te ver weg", bekende Koen Casteels bij MidMid.

Anderlecht werd het niet

Ook andere Europese clubs toonden interesse: "Er waren heel weinig clubs die het volledige pakket aanboden. Het leven buiten het veld speelde ook een rol. Veel clubs wilden wachten tot na het Europees Kampioenschap, maar ik wilde duidelijkheid over mijn toekomst vóór dat toernooi."

"Ik heb absoluut geen spijt van mijn keuze, want alles is perfect. Het leven buiten het veld ook. Was dit mijn eerste keuze? Nee, maar toen ik in mei daar naartoe ging, had ik het snel door. In België spelen is zeker geen verplichting voor mij."