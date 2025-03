Slecht nieuws voor Anderlecht met oog op wedstrijd tegen Cercle Brugge

Anderlecht neemt het in zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie op tegen Cercle Brugge. Voor paars-wit staat er niets op het spel, op papier, maar de fans eisen een reactie na de wanprestatie tegen Westerlo.

Anderlecht liet bitter weinig zien op het veld van KVC Westerlo. Dat terwijl de Kemphanen slechts 20 minuten nodig hadden om de wedstrijd te beslissen. Ze leefden zich uit met paars-wit op bezoek.

Hoewel er tegen Cercle niets meer op het spel staat voor Anderlecht, wordt het toch een belangrijke match. Dit weekend kan het voor een positieve reactie zorgen, wat absoluut nodig is voor de supporters.

Dit zal wel opnieuw zonder Yari Verschaeren zijn, weet Het Laatste Nieuws. Hij is ondertussen al een maand geblesseerd met problemen aan de list.

De middenvelder traint individueel en hoopt tegen het einde van de week toch bij de groep aan te sluiten. Maar risico's zijn onnodig vinden ze bij Anderlecht, waardoor hij wordt klaargestoomd voor het begin van de play-offs.

Hetzelfde geldt voor Kasper Dolberg, die out is met een knieblessure. Tristan Degreef is nog een vraagteken voor de match tegen Cercle.