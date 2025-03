Besef dringt door bij KV Kortrijk: "Dan wordt het aartsmoeilijk om in 1A te blijven..."

KV Kortrijk speelt dit weekend zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Spits Koen Kostons hoopt dat hij zijn club dit weekend kan helpen.

KV Kortrijk heeft het dit seizoen alweer bijzonder moeilijk. Vorig seizoen kropen de Kerels door het oog van de naald door in de barragewedstrijden te winnen van Lommel SK.

Nu zal het lastiger worden. Kortrijk is al veroordeeld tot de Relegation Play-offs, maar de punten worden daar niet gehalveerd. De wedstrijd tegen KAA Gent van deze zondag blijft dus enorm belangrijk.

Spits Koen Kostons kwam deze winter op huurbasis over van Paderborn. Hij kon nog niet tot scoren komen. "De KVK-supporters hebben de beste Koen Kostons nog niet gezien. Ik hoop daar zondag verandering in te brengen."

Kostons beseft dat het nog moeilijk zal worden om het behoud te verzekeren. "Ook als ploeg moeten we in Gent ons beste beentje voorzetten."

"Het gat op onze concurrenten moet nog kleiner worden, want het wordt aartsmoeilijk om in 1A te blijven als we met acht punten achterstand de play-downs aanvatten", besluit hij.